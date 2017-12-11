Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны открыть авиасообщение с Египтом, передает "Ведомости". По его словам, соответствующий межгосударственный протокол может быть подписан в ближайшее время.

О том, что глава государства в понедельник, во время официального визита в Египет, заявит о восстановлении воздушного сообщения, ранее «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из авиакомпаний.

«Речь идет о восстановлении авиасообщения только с Каиром, основные курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх пока не прошли аттестацию по мерам авиационной безопасности», - пояснил источник.

По его словам, лучшего момента для подобного заявления не представится.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», - сказал Путин после встречи с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Воздушное сообщение с Египтом российская сторона прекратила в 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера.