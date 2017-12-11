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В центре Нью-Йорка произошел взрыв

11.12.2017 - 16:48

Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве на Манхэттене недалеко от Таймс-сквер, пишет ВВС.

Пожарные также сообщают, что реагируют на происшествие в автобусном терминале Порт-Аторити в центре Нью-Йорка. Автовокзал эвакуирован, там работают сотни пожарных и полицейских.
Судя по видеокадрам с места происшествия, на месте находится множество машин скорой помощи и других экстренных служб.

Расположенные неподалеку станции метро линий А, С и Е были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Телеканал Эй-би-си со ссылкой на анонимные источники в полиции сообщает, что в подземном переходе терминала взорвалась самодельная бомба. По данным телеканала Си-би-эс, бомбу взорвал смертник.

Телеканал WPIX сообщает, что человек со вторым взрывным устройством был задержан в тоннеле метро. Полиция Нью-Йорка подтвердила задержание подозреваемого.

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