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Саакашвили назвал себя "военнопленным"

11.12.2017 - 15:25

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, не призывает своих сторонников к "резким действиям", но уверен, что протестное движение будет расширяться.В понедельник с утра Саакашвили привезли в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, прокуратура просит для него домашнего ареста.

У здания суда собрались сторонники политика, усилена охрана, по данным полиции, там находятся более 250 силовиков для пресечения беспорядков и провокаций.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену", — сказал Саакашвили, слова которого приводит интернет-издание "Украинская правда".
В зале суда Саакашвили рассказал журналистам, что первый раз его арестовало КГБ ССР в Киеве в 1986 году, когда он был первокурсником, за антисоветскую деятельность. По его мнению, на Украине за 30 лет ничего не поменялось.

"Сколько лет прошло, меня привели в тот же изолятор и меня встретил тот же контролер, по таким же грязным обвинениям… Нам не нужна конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям. Движение будет расширяться", — заявил Саакашвили журналистам в суде.

Политик поблагодарил всех людей, которые его поддерживали. После этого он спел гимн Украины, пишет РИА "Новости".

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