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78% граждан считают, что России нужна "сильная рука"

11.12.2017 - 14:37

По мнению большинства жителей России (61%), основная заслуга за экономические успехи страны и рост благосостояния населения лежит президенте РФ Владимире Путине. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Заслуги за улучшение экономической ситуации правительству России приписывают 21% опрошенных, Дмитрию Медведеву и губернаторам по 12%. 15% затруднились ответить.
40% граждан уверены, что стране и российскому народу постоянно нужна «сильная рука». Бывают такие ситуации (как в настоящее время), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках (38%).

Напротив, 17% опрошенных уверены, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека. 5% затруднились ответить.

Для людей, которые сейчас стоят у власти в России, наиболее важно сохранение и укрепление собственной власти, заявили 54%.

33% верят, что нынешние власти ратуют за процветание страны. 12% затруднились ответить.

Опрос проведен 24—28 ноября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью, пишет ИА REGNUM.

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