В Киеве приветствовали запуск РЖД поездов в обход Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приветствовал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины. Такое решение позволит снизить «риск любых террористических актов», сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины», – сказал Омелян.

Ранее стало известно, что РЖД с понедельника, 11 декабря, полностью переводит пассажирские поезда дальнего следования на так называемый железнодорожный обход Украины. Речь о новом участке железной дороги Журавка-Миллерово, который начали строить в 2014 году. Участок длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. До этого российские поезда, курсирующие в южном направлении, проходили небольшой участок по территории Украины.

Стоимость строительства участка в обход Украины оценивалась в 56 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Строительство завершилось в августе. В сентябре по новому обходу запустили грузовые поезда, пишет "Ведомости".