Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 11 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Киеве приветствовали запуск РЖД поездов в обход Украины

11.12.2017 - 12:56

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приветствовал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины. Такое решение позволит снизить «риск любых террористических актов», сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины», – сказал Омелян.

Ранее стало известно, что РЖД с понедельника, 11 декабря, полностью переводит пассажирские поезда дальнего следования на так называемый железнодорожный обход Украины. Речь о новом участке железной дороги Журавка-Миллерово, который начали строить в 2014 году. Участок длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. До этого российские поезда, курсирующие в южном направлении, проходили небольшой участок по территории Украины.

Стоимость строительства участка в обход Украины оценивалась в 56 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Строительство завершилось в августе. В сентябре по новому обходу запустили грузовые поезда, пишет "Ведомости".

ПолитикаБольше материалов
ОбществоБольше материалов
Белгород - наш!
Отдел информации
Сатанино воинство
Руслан Устраханов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Москвич Илья Качай - аэропорт Донецка. 26 .05. 2014
Спартак Котилевски
Царь и народ
Как Николай II общался с простым людом
Наталья Иртенина
ПроисшествияБольше материалов
ООН отвернется от Донбаса
И прекратит поставку продуктов из-за нехватки денег
Отдел информации
Бои за Мариновку, в Луганском аэропорту
и выкуп из украинского плена
Деян Берич
Наказание за колдовство
В Госдуме готовят законопроект об уголовной ответственности за платные «магические» услуги
Отдел информации
Катастрофа небывалого масштаба
Глава МИД предупредил, чем грозит нарколиберализация
Ирина Антонова
БлогиЕще
И зачем это дедушке?
О письме Филарета-Денисенко
Назар Дума
ЭкономикаЕще
Очевидное невероятное
Ирина Антонова
Рубль не рухнет
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования