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Спортсмены РФ готовы выступить на ОИ-2018 в нейтральном статусе

11.12.2017 - 12:37

Все атлеты, передавшие сообщения в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагом.

– Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет, – сказала председатель комиссии Софья Великая. – Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх. Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского собрания, заседание которого состоится во вторник.

Напомним, что «чистые» российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2018, если будут соответствовать всем обозначенным МОК критериям допуска, сообщает "Матч ТВ".

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