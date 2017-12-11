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Янукович попросил суд в Киеве вернуть адвокатов из частной компании

11.12.2017 - 11:57

Экс-президент Украины Виктор Янукович просит суд в Киеве вернуть отозванных им ранее адвокатов из частной юридической компании, чтобы они вновь представляли его интересы в суде по делу о госизмене, сказано в заявлении, которое зачитал в понедельник его адвокат Виталий Сердюк.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов по эту делу, так как считал, что процесс политизирован. Его интересы в суде представляли государственные адвокаты.

"В ходе рассмотрения данного уголовного производства Оболонским районном судом города Киева был определен список свидетелей со стороны обвинения, подлежащих выходу и допросу в суде… С целью обеспечения моего участия и документирования показаний свидетелей или потенциальных подозреваемых по делу о государственном перевороте привлекаю и уполномачиваю адвокатов адвокатского объединения "Аверлекс" для предоставления мне правовой помощи в полном объеме, включая представительство в судебном процессе", — зачитал Сердюк в суде заявление экс-президента. После этого суд объявил перерыв на 10 минут для того, чтобы доставить еще один стол для новых адвокатов, пишет РИА "Новости".

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