Жириновский предложил ввести в России звание "Честный чиновник"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в целях борьбы с коррупцией выступил с инициативой ввести в России звание «Честный чиновник». Об этом Жириновский сказал во время всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Мы хотим, чтобы не брали взятки, и боремся с этим уже 100 лет. <…> Может, стоит ввести звание «Честный чиновник»? Пускай в классе мальчика спросят: «Почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание?» А нет звания — значит, папа берёт взятки», — заявил Жириновский, пишет RT.