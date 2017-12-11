Комбриг 92-й ОМБр приказал убить своего зама за то, что он не поздравил его с Днем ВСУ

В Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказал военнослужащим убить своего заместителя. Об этом сообщает украинский сайт Страна.ua.

По данным СМИ, инцидент произошел после Дня вооруженных сил Украины - в ночь с 6 на 7 декабря в Чугуеве на территории военной части 0501 92-й ОМБР.

Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00.

"Затем комбриг приказал пятерым офицерам, присутствующим в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство", - сказано в сообщении.

Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать, сообщают "Новости Донецкой Республики".

Украинская полиция по данному факту открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины.