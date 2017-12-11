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У жены Саакашвили есть "рецепт" для Киева

11.12.2017 - 10:59

У жены экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандры Руловс есть «рецепт» для исправления ситуации в Киеве, и это, по ее заявлению, грузинский рецепт. Об этом Руловс заявила грузинской телекомпании «Рустави-2» 10 декабря вечером. По ее словам, рецепт борьбы с коррупцией, которой охвачена Украина, в свое время изобрел ее муж, который успешно применил этот рецепт в Грузии.

«Рецепт есть, и это грузинский рецепт. На примере Грузии мы доказали, что этот рецепт, выдуманный Мишей, работает. На Украине сегодня сложилась та же ситуация, что была в Грузии (в период до революции роз — ИА REGNUM ). Ситуация в Киеве достигла своего пика. Снежный ком уже покатился, и его ничто не остановит», — заявила супруга Михаила Саакашвили, которую тот на время своего ареста назначил своим спикером.

По мнению Сандры Руловс, и в Грузии, и на Украине прекрасно знают, с кем имеют дело, и понимают, что Михаил Саакашвили — не простой оппонент.

«Оба олигарха, и здесь, и в Грузии прекрасно понимают, что Миша — не простой оппонент, и рассматривают несколько сценариев. А это очень опасно», — тревожно заявила супруга Михаила Саакашвили и пообещала, что будет бороться за освобождение своего мужа до конца. Она также сообщила, что параллельно митингам в Киеве будут проходить акции протеста в Тбилиси.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Киеве и находится в изоляторе предварительного заключения. Его обвиняют в государственной измене, пишет ИА REGNUM.

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