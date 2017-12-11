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В России могут появиться "черные метки" на вредных продуктах

11.12.2017 - 08:59

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила «Известиям», что в России четверть взрослого населения страдает ожирением, поэтому на вредных продуктах могут появиться «черные метки».

По ее словам, более 35% превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли, причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления.

«Вариант, который мы предлагаем, — система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира (продукты с повышенным их содержанием помечаются красным цветом, с умеренным — желтым, с низким — зеленым. — Ред.)», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка может быть добровольной на переходный период.

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