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МИД Польши прокомментировал подрыв польского автобуса на Украине

11.12.2017 - 07:59

МИД Польши назвал подрыв польского туристического автобуса во Львовской области «очередным антипольским инцидентом». Об этом говорится на сайте ведомства.
«Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года в Львове от взрыва пострадал польский автобус, и с обеспокоенностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины», — сообщает ведомство.

Как добавили в польском МИД, организатор поездки решил вернуть польских туристов обратно в Польшу. Польское консульство во Львове оказывает им содействие. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв автобуса с польскими регистрационными номерами, на котором должны были ехать 23 польских туриста, произошел на стоянке около отеля в Львовской области. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в своем Twitter, что инцидент является «провокацией» в канун визита польского президента Анджея Дуды.

Глава польского государства должен прибыть на Украину 13 декабря.

Глава МИД Украины Павел Климкин 9 декабря заявил, что работающие в Польше украинцы «спасают» ее экономику. В то же время польский МИД не увидел в сильной Украине залога существования Польши, пишет РБК.

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