МИД Польши прокомментировал подрыв польского автобуса на Украине

МИД Польши назвал подрыв польского туристического автобуса во Львовской области «очередным антипольским инцидентом». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года в Львове от взрыва пострадал польский автобус, и с обеспокоенностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины», — сообщает ведомство.

Как добавили в польском МИД, организатор поездки решил вернуть польских туристов обратно в Польшу. Польское консульство во Львове оказывает им содействие. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв автобуса с польскими регистрационными номерами, на котором должны были ехать 23 польских туриста, произошел на стоянке около отеля в Львовской области. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в своем Twitter, что инцидент является «провокацией» в канун визита польского президента Анджея Дуды.

Глава польского государства должен прибыть на Украину 13 декабря.

Глава МИД Украины Павел Климкин 9 декабря заявил, что работающие в Польше украинцы «спасают» ее экономику. В то же время польский МИД не увидел в сильной Украине залога существования Польши, пишет РБК.