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Глава МИД Германии поддержал идею создать Соединенные Штаты Европы

11.12.2017 - 06:51

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании Соединенных Штатов Европы к 2025 году. Об этом сообщает телеканал ARD.

«Политиков все время критикуют за отсутствие видения [дальнейшего развития]. И сейчас у кого-то — Мартина Шульца — появилась идея дальнейшего развития Европы, и тут же все набросились на него», — сказал Габриэль, однопартиец Шульца.

По мнению министра, Европа должна превратиться в защитника интересов европейских граждан по всему миру. И это, отметил он, невозможно, когда каждое государство само по себе.
«Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем», — заключил Габриэль, пишет Газета.Ru.

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