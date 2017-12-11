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Травести-диву отправили в психбольницу в Подмосковье

11.12.2017 - 06:43

Соседи отправили в психлечебницу мужчину в образе травести-дивы в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Житель Подмосковья Денис К., мечтающий быть знаменитым, стал травести-дивой, - передает вещатель. - Для этого он выбрал себе образ".

По словам мужчины, он попросил своих соседей вызвать ему скорую помощь, когда ему стало плохо на одном из шоу. Прибывшие медики доставили мужчину не в больницу, а в психиатрическую клинику.

По данным телеканала, медики не обращали внимания на заявления мужчины, постоянно давая успокоительные. Выбраться из больницы для людей с проблемами психики он смог только тогда, когда у него начались проблемы со здоровьем - мужчину перевели в обычное медучреждение.

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