Травести-диву отправили в психбольницу в Подмосковье

Соседи отправили в психлечебницу мужчину в образе травести-дивы в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Житель Подмосковья Денис К., мечтающий быть знаменитым, стал травести-дивой, - передает вещатель. - Для этого он выбрал себе образ".

По словам мужчины, он попросил своих соседей вызвать ему скорую помощь, когда ему стало плохо на одном из шоу. Прибывшие медики доставили мужчину не в больницу, а в психиатрическую клинику.

По данным телеканала, медики не обращали внимания на заявления мужчины, постоянно давая успокоительные. Выбраться из больницы для людей с проблемами психики он смог только тогда, когда у него начались проблемы со здоровьем - мужчину перевели в обычное медучреждение.