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IBU ограничил в правах СБР из-за дела о допинге

10.12.2017 - 20:42

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение ограничить в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение связано с вердиктом МОК по делу о допинге в российском спорте. «У СБР нет права голосовать на конгрессах, нет права заявлять своих представителей для выборов на конгрессе», - сказал глава IBU Андерс Бессеберг.

Напомним, что из-за массового нарушения антидопинговых правил (в том числе биатлонистами) российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 только в качестве нейтральных атлетов. Такое решение принял МОК.

При этом, как ранее стало известно, исполком Международного союза биатлонистов не поддержал предложения дисквалифицировать Союз биатлонистов России и лишить Тюмень права проведения этапа Кубка мира в этом сезоне, пишет "Советский спорт".

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