МИД Польши: Существование Украины не является необходимым для нашей свободы

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявил, что существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши. Об этом сообщает RMF24.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это не значит, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — сказал он.

Он отметил, что Польша будет пятым государством в Евросоюзе после выхода Великобритании. По его словам, страна входит в НАТО и является главным государством восточного фланга.

Парис добавил, что Польша «будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже», пишет Газета.Ru.