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МИД Польши: Существование Украины не является необходимым для нашей свободы

10.12.2017 - 18:59

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявил, что существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши. Об этом сообщает RMF24.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это не значит, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — сказал он.

Он отметил, что Польша будет пятым государством в Евросоюзе после выхода Великобритании. По его словам, страна входит в НАТО и является главным государством восточного фланга.

Парис добавил, что Польша «будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже», пишет Газета.Ru.

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