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МИД Польши: Варшава не нуждается в Киеве

10.12.2017 - 16:57

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парыс заявил, что Украине нужна поддержка польской стороны, в то время как Варшава не нуждается в Киеве.
Об этом сообщает RMF24.

«Мне хотелось бы чётко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — заявил он во время дискуссионной встречи.

Сотрудник Министерства иностранных дел также обвинил Киев в фальсификации истории и заявил, что украинские власти занимаются преследованием польского меньшинства.

«Пока так будет, они будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Это не так. Это Украина нуждается в Польше», — отметил он, добавив, что польская сторона вполне может справиться и без Киева, пишет RT.

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