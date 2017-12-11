МИД Польши: Варшава не нуждается в Киеве

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парыс заявил, что Украине нужна поддержка польской стороны, в то время как Варшава не нуждается в Киеве.

Об этом сообщает RMF24.

«Мне хотелось бы чётко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — заявил он во время дискуссионной встречи.

Сотрудник Министерства иностранных дел также обвинил Киев в фальсификации истории и заявил, что украинские власти занимаются преследованием польского меньшинства.

«Пока так будет, они будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Это не так. Это Украина нуждается в Польше», — отметил он, добавив, что польская сторона вполне может справиться и без Киева, пишет RT.