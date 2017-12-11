Сторонники Саакашвили начали "марш за импичмент" в центре Киева

Более тысячи сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили начали в киевском парке Шевченко "марш за импичмент". Как транслирует в воскресенье телеканал NewsOne, люди организованной колонной идут по улицам столицы, скандируя "Украина превыше всего", "Революция".

Ранее организатор акции Иван Слободяник заявил, что, по его подсчетам, к акции присоединились уже порядка 10 тыс. человек, и число манифестантов увеличивается. При этом он отметил, что были предприняты попытки сорвать проведение данного мероприятия. "Первое - это то, что традиционно Крещатик перекрывается в воскресенье, Крещатик сегодня не перекрыт. Вторая вещь - с самого утра киевлянам и тем, кто был возле Шегини (пункт пропуска на границе с Польшей - прим. ТАСС) и [участвовал в] других акциях, начали приходить сообщения, что марш переносится на 15:00 (16:00 мск) часов", - рассказал он.

Как добавила корреспондент телеканала, кроме людей, которые собираются на "марш за импичмент", рядом формируется еще одна колонна. По словам журналистки, люди также называют себя приверженцами взглядов лидера "Движения новых сил", однако участники "марша за импичмент" считают этих людей провокаторами.

В свою очередь пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в эфире NewsOne сообщила, что в центральной части Киева обеспечивать правопорядок будут около тысячи полицейских и военнослужащих. "Сейчас люди собираются в парке Шевченко, они пойдут колонной по Крещатику к майдану (площади) независимости, где состоится вече", - добавила она.

Саакашвили был задержан в пятницу вечером, ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 "Содействие участникам преступной организации" Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения намерена просить суд избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Прокуроры в настоящее время готовят соответствующие документы для суда, который определит дату и время заседания об избрании меры пресечения Саакашвили. В ночь на субботу политик объявил бессрочную голодовку, пишет ТАСС.