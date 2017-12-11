Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 11 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

Пушков ответил на призыв украинского чиновника "раздробить Россию на части"

10.12.2017 - 15:23

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание украинского чиновника о стремлении "раздробить Россию на части" посоветовал присмотреть за Украиной.

"Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части", пишет РИА "Новости".

ПолитикаБольше материалов
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
И зачем это дедушке?
О письме Филарета-Денисенко
Назар Дума
Ритуальные убийства
Не стоит смеяться и стебаться. Плохой смех
Arguendi
Москвичам не дышать!
В столице построен самый большой мусорный полигон в Европе.
Олег Лурье
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования