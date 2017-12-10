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В КНДР назвали возможную морскую блокаду страны со стороны США "объявлением войны"

10.12.2017 - 11:57

В Северной Корее прокомментировали возможность морской блокады КНДР вооружёнными силами США и заявили, что данный шаг будет считаться «объявлением войны».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское издание «Нодон синмун».

«Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства… Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как ещё одно публичное объявление войны», — отмечается в материале.

По мнению автора статьи, когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали ещё сильнее заявлять о «глобальной угрозе» со стороны Северной Кореи и в настоящий момент стремятся усилить ограничения, пишет RT.

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