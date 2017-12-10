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Замминистра Украины по делам беженцев призвал "раздробить Россию на части"

10.12.2017 - 11:31

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука призвал «раздробить Россию на части». Об этом он написал во время чата в издании «Главред».

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — отметил он, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений.

Тука также отметил, что не признаёт «тезисов о «братских народах», «братской любви» и прочих "соплях о единых народах", пишет RT.

Ранее Тука заявлял, что Крым сможет поменять принадлежность только после «уничтожения России как государства в существующем режиме».

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