Эксперты RAND оценили потенциал армии США в возможном противостоянии с РФ

Американский стратегический исследовательский центр RAND подготовил доклад, в котором, в частности, отмечается, что США могут проиграть в военном противостоянии России и Китаю. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на текст доклада.

«Оценки, приводимые в данном докладе, показывают, что силы США могут проиграть следующую войну даже несмотря на то, что они превосходят китайские вооружённые силы в соотношении 2,7 к 1 и российские — 6 к 1», — говорится в тексте исследования.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном сравнимы с периодом холодной войны, пишет RT.