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МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Москву санкциями

09.12.2017 - 18:58

Обвинения США в нарушении Россией Договора о ракетах меньшей и средней дальности абсолютно голословны. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Они (обвинения) не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии, — говорит дипломат. — Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует».

Рябков добавил, что в Москве «привержены Договору, всегда его неукоснительно выполняли и готовы так же действовать впредь». При этом он добавил, что Россия будет вынуждена дать зеркальный ответ, если другая сторона перестанет ему следовать.

«Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны», — отметил Рябков, пишет REGNUM.

9 декабря издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против РФ за якобы имеющие место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
По данным издания, цель санкций — оказать давление на правительство РФ, чтобы оно «изменило свои планы».

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