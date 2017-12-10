МИД Украины: "Мы реально спасаем польскую экономику"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы «спасают польскую экономику».

Данное заявление он сделал, комментируя слова нового польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Польша спасает украинских беженцев, сообщает RT.

«Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают», — отметил министр.

По словам Климкина, в настоящий момент в Польше находятся примерно миллион украинцев.

«Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше. Так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику», — добавил глава ведомства.