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Министр обороны Великобритании назвал отношения с РФ "прохладной войной"

09.12.2017 - 15:47

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что в настоящий момент Россия и Великобритания находятся в состоянии «прохладной войны» (cool war).
Об этом сообщает издание Daily Mail.

По его словам, Россия ведёт борьбу на разных направлениях, в частности, пытается «навредить интересам Великобритании».

«Россия ведёт войну против Британии на нескольких уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, но такой, где Россия невероятно активно пытается причинить вред британским интересам», — приводит издание слова Уильямсона.

По его словам, «приёмы ведения войны меняются», Россия будет использовать «любые средства, чтобы подорвать британские и западные интересы», пишет RT.

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