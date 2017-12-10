Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 10 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

Киев оценил свой ущерб от блокады Донбасса в $1,8 млрд

09.12.2017 - 13:00

Ущерб от транспортной блокады Донбасса принес Киеву в 2017 году ущерб в 1,8 миллиарда долларов, передает ТАСС слова заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия.

"Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долларов в 2017 году и 0,5 млрд долларов в 2018 году", - заявил он.

По словам банкира, в Киеве ожидали более серьезного ущерба, но компенсировать потери помогли "благоприятные условия торговли" и высокий урожай зерновых на Украине.

Напомним, что с 25 января украинские радикалы организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона, пишет "Российская газета".

ПолитикаБольше материалов
"Катюши" Донбасса
Ольга Качура
Победа в Сирии
Ирина Антонова
Время Путина
Юрий Котенок
Бойкот Олимпиады-2018
Константин Щемелинин
Подлость по плану
Ирина Антонова
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
Прогноз Крымова на стоимость биткойна больше $10 тыс.
На это оказывают влияние множество факторов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования