Киев оценил свой ущерб от блокады Донбасса в $1,8 млрд

Ущерб от транспортной блокады Донбасса принес Киеву в 2017 году ущерб в 1,8 миллиарда долларов, передает ТАСС слова заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия.

"Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долларов в 2017 году и 0,5 млрд долларов в 2018 году", - заявил он.

По словам банкира, в Киеве ожидали более серьезного ущерба, но компенсировать потери помогли "благоприятные условия торговли" и высокий урожай зерновых на Украине.

Напомним, что с 25 января украинские радикалы организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона, пишет "Российская газета".