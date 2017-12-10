Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 10 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Трамп одобрил новые санкции против России

09.12.2017 - 11:55

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против Москвы за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом написали в издании Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства, пишет РИА "Новости".

ПолитикаБольше материалов
"Катюши" Донбасса
Ольга Качура
Победа в Сирии
Ирина Антонова
Время Путина
Юрий Котенок
Бойкот Олимпиады-2018
Константин Щемелинин
Подлость по плану
Ирина Антонова
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
Прогноз Крымова на стоимость биткойна больше $10 тыс.
На это оказывают влияние множество факторов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования