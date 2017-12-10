СМИ: Трамп одобрил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против Москвы за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом написали в издании Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства, пишет РИА "Новости".