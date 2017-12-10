В Ставрополе ликвидированы трое боевиков

В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов ликвидировали троих боевиков, которые пытались прорвать оцепление. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошёл взрыв», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на месте работают взрывотехники ФСБ, проводится опознание нейтрализованных преступников, пишет RT.