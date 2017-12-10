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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в краже снегоуборочного аппарата

09.12.2017 - 10:28

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в краже снегоуборочного аппарата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. рублей. Об этом, как передает "Агентство Москва", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в одном из СНТ городского поселения Андреевка.

"Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, - говорится в сообщении. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Крюковского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 31-летний местный житель».

Возбуждено уголовное дело.

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