Жителя Подмосковья задержали по подозрению в краже снегоуборочного аппарата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. рублей. Об этом, как передает "Агентство Москва", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в одном из СНТ городского поселения Андреевка.

"Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, - говорится в сообщении. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Крюковского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 31-летний местный житель».

Возбуждено уголовное дело.