Социальная акция "Дари вместе с почтой" стартовала в Подмосковье. Об этом, как передает РИАМО, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Социальная акция «Дари вместе с почтой» по сбору новогодних подарков для детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах, и одиноких пожилых людей, проходит в отделениях «Почты России» в Мособласти, - говорится в сообщении. - Принять в ней участие могут все желающие – достаточно купить любой товар, который может стать новогодним подарком для тех, кто больше всего в этом нуждается».