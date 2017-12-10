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Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

09.12.2017 - 09:45

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, сообщил в субботу его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Поздно вечером в пятницу стало известно, что Саакашвили задержан правоохранителями и доставлен в изолятор временного содержания СБ Украины.

"Он (Саакашвили — прим.) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал Чернолуцкий, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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