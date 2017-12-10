СЦКК: ВСУ обстреляли район ДФС

Украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами. Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Сегодня в 15:30 ВСУ открыли огонь фосфорными боеприпасами по территории в непосредственной близости от ДФС", – сообщил представитель СЦКК.

Отмечается, что на данный момент с позиций украинской армии выпущено более 13 фосфорных боеприпасов, семь мин калибра 82 мм, а также 116 гранат АГС-17.

Обстрел продолжается. В месте падения фосфорных боеприпасов наблюдаются возгорания и задымление, сообщают "Новости Донецкой Республики".