Минобороны Польши не готово платить США $10 млрд за ПРО Patriot

Заместитель главы польского Минобороны Бартош Ковнацкий заявил, что Польша не готова заплатить США $10 млрд за американскую систему ПРО Patriot.

«Эта цена слишком высока. Наши специалисты отправились в США, чтобы вести переговоры по поводу её снижения. Следует сохранять спокойствие, ведь это всего лишь нормальный этап переговоров. Важно, чтобы была достигнута конечная цель», — приводит «Польское радио» слова Ковнацкого.

Отмечается, что согласно документу, направленному Госдепом США в конгресс, предложенная цена не является окончательной.

В ноябре управление военного сотрудничества Минобороны США опубликовало сообщение, в котором говорится, что американские власти решили поставить Польше противоракетные комплексы Patriot на сумму около $10,5 млрд, пишет RT.