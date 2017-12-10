Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 10 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений между РФ и Сербией

08.12.2017 - 16:36

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что развитие отношений между Москвой и Белградом является заслугой российского лидера Владимира Путина.

«Развитие отношений между Сербией и Россией — это всегда больше заслуга президента Путина, чем наша. Здесь люди уважают и любят Россию, но мы маленькая страна, и только благодаря лидерству президента Путина на Сербию обращается внимание», — сказал Вучич, пишет RT.

Кроме того, он уточнил, что Сербия не вводила и не планирует вводить санкции в отношении России.

ПолитикаБольше материалов
"Катюши" Донбасса
Ольга Качура
Победа в Сирии
Ирина Антонова
Время Путина
Юрий Котенок
Бойкот Олимпиады-2018
Константин Щемелинин
Подлость по плану
Ирина Антонова
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
Прогноз Крымова на стоимость биткойна больше $10 тыс.
На это оказывают влияние множество факторов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования