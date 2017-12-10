Вучич назвал заслугой Путина развитие отношений между РФ и Сербией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что развитие отношений между Москвой и Белградом является заслугой российского лидера Владимира Путина.

«Развитие отношений между Сербией и Россией — это всегда больше заслуга президента Путина, чем наша. Здесь люди уважают и любят Россию, но мы маленькая страна, и только благодаря лидерству президента Путина на Сербию обращается внимание», — сказал Вучич, пишет RT.

Кроме того, он уточнил, что Сербия не вводила и не планирует вводить санкции в отношении России.