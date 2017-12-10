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ВСУ совершили попытку прорыва под Горловкой

08.12.2017 - 16:28

ВСУ сегодня днем предприняли попытку прорвать линию обороны Донецкой Народной Республики в районе Горловки, наступление было отбито. Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.

"Отмечается активизация противника на горловском направлении. Сегодня враг предпринял попытку выйти на наши позиции группой до пяти-семи человек в районе поселка Доломитное для их захвата. ДРГ противника была своевременно обнаружена и нейтрализована", — отмечается в сообщении.

По данным командования, в результате прорыва двое украинских солдат были ликвидированы, остальным пришлось отступить, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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