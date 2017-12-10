Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 10 Декабря, 2017
Видео Интервью

Подробно

США могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018

08.12.2017 - 15:57

США могут отказаться от поездки на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхан. Сложившаяся ситуация обусловлена напряженностью на Корейском полуострове и угрозой войны с КНДР. В Белом доме официально допустили возможность неучастия страны в главном зимнем старте четырехлетия.

Сборная США может отказаться от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам Сандерс, в США еще не приняли окончательного решения по участию национальной команды в Олимпийских играх – 2018.

«Официальное решение на этот счет еще не принято. Это внутреннее межведомственное дело. Я думаю, что в итоге президент все взвесит», — заявила Сандерс, пишет Газета.Ru.
Ранее на эту тему также высказалась постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, назвавшая вопрос об участии спортсменов страны в Играх «открытым».

«Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать в Южную Корею для участия в Играх в непосредственной близости от КНДР? Это открытый вопрос. Дело в том, сможем ли мы защитить своих граждан в этом регионе? Мы ничего не боимся и живем своей жизнью. Однако мы обязательно убедимся, что приняли все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность наших спортсменов», — приводит слова Хейли Media ITE.

Причиной возможного отказа Америки от участия в Олимпийских играх является напряженность в отношениях с Северной Кореей и угроза военного конфликта, о которой в КНДР говорят напрямую.

«В последнее время, пока США проводят крупнейшие военно-воздушные учения на Корейском полуострове, направленные против КНДР, их высокопоставленные политики вызывают тревогу, одно за другим допуская агрессивные высказывания», — приводит агентство ТАСС официальный комментарий дипломата из КНДР.

По мнению МИД КНДР, подобная агрессивная риторика и оскорбления не могут интерпретироваться Северной Кореей никаким иным образом, кроме как угроза и намеки на предстоящую войну, к которой Пхеньян будет готов.

«Неосторожные заявления о войне, высказываемые людьми, особо приближенными к президенту США Дональду Трампу, а также безрассудные военные маневры США доказывают намерения теперешней администрации США - решение спровоцировать войну на Корейском полуострове принято, и американцы используют поэтапный подход, чтобы этой цели достичь», — добавил представитель МИД КНДР.

КНДР не устраивают ежегодные учения «Бдительный ас», которые сейчас совместно проводят на корейском полуострове армии Южной Кореи и США.
В свою очередь, КНДР отреагировала на них запуском баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, пролетев больше тысячи километров и нарушив границы территориальных вод Японии, упала в Тихом океане.

Именно это действия Пхеньяна вызвали бурную реакцию мирового сообщества и сделали возможность военного столкновения по-настоящему реальной.

Комментируя запуск ракеты, севрерокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «Хвасон-15» способна поразить любую цель на территории Соединенных штатов Америки.

На данный момент вариант, при котором США откажутся от участия в Олимпиаде, кажется все же маловероятным.

Однако до начала Олимпийских игр еще несколько месяцев, и если ситуация обострится, возможным станет любой вариант развития событий.

Некоторые политологи убеждены, что Ким Чен Ын на самом деле готов к любым переговорам с президентом США Дональдом Трампом и желает их, но ситуация пока не движется в сторону урегулирования.

«Защита американцев — наш главный приоритет, и мы сотрудничаем с южнокорейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности», — подчеркнула в своем заявлении для СМИ Сандерс.

ПолитикаБольше материалов
"Катюши" Донбасса
Ольга Качура
Победа в Сирии
Ирина Антонова
Время Путина
Юрий Котенок
Бойкот Олимпиады-2018
Константин Щемелинин
Подлость по плану
Ирина Антонова
ОбществоБольше материалов
Изменить самих себя
Владимир Громов
Дневники великой княгини
Отдел информации
Сколько осталось ждать Царя?
Константин Малофеев
Хеллоуин на совести школ
Отдел информации
Донбасс отстоят
Спартак Котилевски, Юрий Котенок
Защита от изуверов
Отдел информации
Почему мы уязвимы…
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Духовный кризис России
Сергей Перевезенцев
Медаль погибшего сына
Спартак Котилевски
Царь и народ
Наталья Иртенина
Польский след в Холокосте
Анатолий Агранин
ПроисшествияБольше материалов
БлогиБольше материалов
Крымский мост: планы и реальность
От чего не по-детски "бомбит" русофобов
Отдел информации
Прогноз Крымова на стоимость биткойна больше $10 тыс.
На это оказывают влияние множество факторов
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования