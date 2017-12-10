Лавров назвал США "главным куратором" украинской власти

Россия сожалеет, что Запад не проводит «воспитательную работу» с властями Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что глава МВД Украины Арсен Аваков ранее призывал отказаться от Минских соглашений.

«Конечно же, учитывая, что США — это главный куратор украинской власти, мы призвали их осознать свою ответственность и призвать к ответственности своих опекаемых в Киеве, чтобы они не делали подобных заявлений», — заявил Лавров в ходе пресс-подхода по итогам третьего пленарного заседания СМИД ОБСЕ.

Он подчеркнул, что в настоящее время «подобной воспитательной работы с киевскими властями западные кураторы не проводят», пишет RT.

«Они нас убеждают, что потихонечку, в приватных беседах подталкивают Киев в направлении выполнения минских договорённостей, но публично я ни разу не слышал, чтобы кто-то хоть что-то сказал негативное о той игре, которую затеяли киевские власти», — добавил министр.