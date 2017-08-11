Корбин призвал Трампа и Ким Чен Ына предотвратить ядерную войну

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин призвал американского лидера Дональда Трампа и главу КНДР Ким Чен Ына успокоиться, чтобы не допустить ядерной войны.

«Мы не можем свободно играться с ядерным оружием и ядерными угрозами, потому что, знаете ли, ядерный взрыв не останавливают национальные границы и он не останавливается в окрестностях, где падает бомба», — цитирует политика The Independent.

Лидер лейбористов также отметил, что последствия ядерного удара будут ощущаться десятилетиями.

«Есть телефонные звонки, которые могут быть сделаны, есть дискуссии, которые могут быть проведены. В интересах здравомыслия и безопасности во всём мире — сделайте это», — заявил он.

Также Корбин добавил, что Великобритания и другие страны, обладающие ядерным оружием, должны сыграть свою роль в том, чтобы ситуация не накалялась дальше, пишет RT.