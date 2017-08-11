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Киев выразил протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

11.08.2017 - 18:21

МИД Украины направил ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением движения судов в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста», — говорится в сообщении.

В ведомстве также выразили обеспокоенность из-за «негативного влияния, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив».
Отмечается, что соответствующая «нота протеста была направлена ​​российской стороне», пишет RT.

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