Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 11 Августа, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: США продолжают тайные переговоры с КНДР

11.08.2017 - 18:42

Представители администрации президента США на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры с властями Северной Кореи.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что стороны проводили переговоры об освобождении американского студента Отто Уормбира, арестованного в США.

Источники утверждают, что сторонам не удалось подавить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном в связи с ядерной программой Северной Кореи. Вместе с тем отмечается, что канал связи может заложить основу для «более серьёзных переговоров», пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Опыт сирийской войны
Игорь Усольцев
Превращение Грузии
Шота Апхаидзе
Бармалеи для Венесуэлы
Петр Иванченко
«Джавелины» не спасут ВСУ
Константин Щемелинин
Асад побеждает
Николай Севостьянов
ВИЧ ИГИЛ
Артур Атаев
ОбществоБольше материалов
Колесо историиБольше материалов
Гангутская виктория
Петр Мультатули
Крест и меч Святой Руси
Александр Гончаров
Уроки столетия
Андрей Горбачев
Немец планирует удар
Петр Мультатули
ПроисшествияЕще
Агония красного дракона
В духовной брани между светом и тьмой не бывает компромиссов
Алексей Мысловский
Украденное будущее России
На памятники святых нападают бесноватые
Константин Залесский
БлогиЕще
Рамзан Кадыров — за Белого Царя
Глава Чечни вступился за святых и оскорбленных верующих
Юрий Котенок
ЭкономикаБольше материалов
ВВП по ППС
Константин Щемелинин
Идет война торговая...
Константин Щемелинин
Совок остался в школе
Александр Литке
Даже мигранты не спасают
Кто будет жить на Дальнем Востоке через десять лет?
Павел Маньшин
В поддержку авторского права
Его отсутствие ведет к монополии и ущемлению свободы слова
Александр Литке
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования