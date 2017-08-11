СМИ: США продолжают тайные переговоры с КНДР

Представители администрации президента США на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры с властями Северной Кореи.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что стороны проводили переговоры об освобождении американского студента Отто Уормбира, арестованного в США.

Источники утверждают, что сторонам не удалось подавить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном в связи с ядерной программой Северной Кореи. Вместе с тем отмечается, что канал связи может заложить основу для «более серьёзных переговоров», пишет RT.