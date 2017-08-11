Лавров: США пытаются удержать Европу в атлантической связке

США пытаются удержать Европу в атлантической связке и попутно соблюсти интересы своих энергетических компаний в беспардонной манере.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"В условиях, когда идет борьба за сохранение доминирования Запада, наши американские коллеги используют нынешнюю ситуацию и в том числе антироссийские подходы своих союзников внутри Европы для того, чтобы, во-первых, держать Европу в рамках так называемой евроатлантической солидарности, то бишь сохранять значение НАТО, которая без США функционировать не может, и одновременно думать о своих экономических интересах", - отметил он.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку там в лоб записано, что нужно покупать газ в США, несмотря на то, что он гораздо дороже". "То есть [США пытаются] и Европу держать в атлантической связке, и заодно думать об интересах своих энергетических компаний, - подчеркнул Лавров. - Это беспардонно делается через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции", пишет ТАСС.