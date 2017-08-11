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В Новосибирской обл. потерпел крушение легкомоторный самолет

11.08.2017 - 16:50

В результате крушения легкомоторного самолёта в Новосибирской области погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Бердске при проведении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение легкомоторный самолёт PZL-104 Wilga, принадлежащий ДОСААФ», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что после удара о землю самолёт загорелся, в настоящее время пожар ликвидирован.

«Находившийся на борту пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет», — сообщили в правоохранительных органах, пишет RT.

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