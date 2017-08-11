Частная подлодка затонула в Дании

Построенная любителями на собранные с помощью краудфандинга деньги подлодка затонула вблизи Копенгагена (Дания), сообщает RT.

Отмечается, что владелец подлодки остался жив.

Сообщение о пропаже судна поступило Королевским военно-морским силам Дании утром 11 августа. Поисковая операция была развернута на территории между Копенгагеном и островом Борнхольм в Балтийском море. К спасательной операции были привлечены добровольцы.

Ранее стало известно, что в Великобритании начались поиски троих человек с затонувшего в Ла-Манше судна.