В Подмосковье нашли тела двух мужчин, пропавших без вести в конце июля. Об этом Lenta.ru сообщила официальный представитель регионального главка СКР Елена Фокина.

Тела людей были обнаружены на пустыре в районе деревни Софьино в Раменском районе.

«Личности погибших установлены, это двое 42-летних мужчин, один из которых проживал в подмосковных Химках, а второй приехал к нему в гости из Красноярска, — рассказала Фокина. - Один из них числился пропавшим без вести с 27 июля, причем 29 июля в лесном массиве под Домодедово была обнаружена сгоревшей машина Hyundai Solaris, на которой таксовал пропавший».

По некоторым данным, мужчины скончались от тяжелых черепно-мозговых травм. По данным фактам возбуждено уголовное дело.