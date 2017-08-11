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Минтранс ДНР запустил автобусное сообщение с Абхазией

11.08.2017 - 14:51

Министерство транспорта ДНР запустило новый международный маршрут, который связывает Донецк с Сухумом Республики Абхазия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между государственным управлением Республики Абхазия по транспорту и министерством транспорта ДНР, заключенного 6 июля 2017 года, Минтрансом ДНР открыт регулярный круглогодичный международный автобусный маршрут «Донецк (ДНР) – Сухум (Республика Абхазия)»», — отметили в министерстве.

Маршрут проходит через российские города Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер, затем по Абхазии — Гаграм, Пицунде с конечной остановкой в городе Сухум. Расписание и цену билетов необходимо дополнительно уточнять в кассах автовокзала «Южный», а также в Сервисном центре и кассах предварительной продажи билетов, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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