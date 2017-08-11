Российский истребитель пятого поколения назвали Су-57

Главком ВКС Росии Виктор Бондарев заявил, что российский истребитель пятого поколения получил название Су-57, сообщает Газета.Ru.

«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно таким именем», — заявил Бондарев.

Ранее самолет называли по заводскому индексу Т-50.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации).

Отмечается, что большая часть информации по Су-57 является секретной. Известны лишь приблизительные его характеристики: самолет имеет новейшую бортовую электронику, радар, пилоты истребителя получат новые летный костюм и шлем.