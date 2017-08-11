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На Украине начато строительство оперативного центра ВМС США

11.08.2017 - 13:59

Строители начали возведение в украинском Очакове оперативного центра Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает пресс-служба американских ВМС.

Церемония закладки фундамента состоялась еще 25 июля. Как отмечается в пресс-релизе, оперативный центр станет одним из трех проектов, которые американские строители намерены реализовать в Очакове. Он послужит базой для будущих военных учений на Украине. Как отметил начальник откомандированного на Украину подразделения младший лейтенант Джейсон МакГи, это позволит повысить обороноспособность Украины, укрепить отношения и развивать возможности двухсторонних учений.

Также военные строители США возведут в Очакове объект для обслуживания малоразмерных судов, контрольно-пропускной пункт и ограждение, пишет Lenta.ru.

В конце июля в Одессе и Николаевской области завершились совместные американско-украинские учения Sea Breeze-2017. В них приняли участие 3,5 тысячи военнослужащих из 16 стран, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники.

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