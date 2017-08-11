ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за конфликта КНДР и США

Системы ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с конфликтом КНДР и США.

Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Виктор Озеров, который ранее возглавлял комитет Совфеда по обороне и безопасности.

«Происходящее... Не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе», — отметил он.

По словам Озерова, системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии постоянной повышенной боеготовности, а зоны возможных пусков ракет Северной Кореи «находятся под повышенным вниманием», пишет Газета.Ru.

Он отметил, что в число задач российских систем ПВО входит обеспечение безопасности России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку «вероятность ошибки здесь достаточно высока».