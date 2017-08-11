В ДНР больше возвращаются с Украины, нежели из России

В ДНР наблюдается положительный миграционный прирост населения, сообщило 11 августа республиканское управление статистики, ссылаясь на реальные цифры, полученные в ходе исследования ситуации.

За январь-июнь 2017 года миграционный прирост населения в республике составил 4191 человек, а вот за такой же период 2016 года — всего 14 человек. Но именно тогда был зафиксирована впервые с начала войны положительная миграционная динамика.

Специалисты считают, что у этого факта есть две составляющие. Во-первых, боевые действия, хоть и ведутся на окраинах, но они почти не затрагивают тыловые территории городов и поселков, где налаживается мирная жизнь. Вторая причина — оживление социально-экономического положения в регионе по сравнению с периодом активных боевых действий. Постепенно запускаются простаивающие длительные месяцы предприятия, открываются новые торговые точки. К тому же в республике существует реальная программа социальной защиты малообеспеченного населения в виде денежных пособий, гуманитарных наборов, целого ряда льгот, чего нет сегодня на Украине.

Социологи предрекают, что осенью положительная миграционная динамика усилится, поскольку на Украине ожидается очередное повышение коммунальных тарифов. А факты говорят о том, что возвращаются семьи именно из Украины. Из России возврат минимальный. Чаще люди приезжают лишь проведать свое жилье и снова уезжают.

Семья Аксеновых жила до войны в центре Донецка в трехкомнатной квартире с тремя детьми. Она — банковская служащая, он — юрист. Летом 2014 года покинули город и уехали в Подмосковье. Жизнь начинали с нуля. Но работу нашли быстро. Месяц назад вернулись в Донецк. Но теперь снова засобирались в Россию. Несмотря на то, что правительство ДНР платит семьям, где трое и более детей, пособие, есть скидка на коммунальные тарифы и другие льготы, жизнь в ДНР им кажется пока бесперспективной.

Другая семья — Пилипенко — недавно вернулась из Киева.

«Вернулись навсегда, как бы ни привлекала мирная жизнь, но на Украине скоро будет еще хуже, чем в Донецке. Мы жалеем, что не приехали раньше», — сказал глава семьи Александр.

Ситуация за время войны в ДНР сложилась таким образом, что часть населения (на сегодняшний это примерно треть пенсионеров плюс остальные категории) постоянно пересекают линию разграничения. На Украине они числятся, как граждане, покинувшие пределы ДНР. В самой же республике они числятся уже ее гражданами, поскольку покидают пределы ДНР лишь для того, чтобы получить на Украине пенсию, пособие и прочие льготы. Поэтому число постоянных жителей республики сегодня понятие относительное.

Но есть и положительные факты. Если в первые два года войны население республики заметно старело, поскольку ее покидали именно молодые семьи, то теперь они возвращаются. Отсюда и небольшой рост рождаемости. Но в целом население продолжает сокращаться из-за большой смертности, которая является следствием войны, пишет ИА REGNUM.