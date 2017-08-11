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США строят оперативный центр на украинской базе ВМФ

11.08.2017 - 12:26

Американская армия начала строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове, сообщает сайт ВМФ США.

Церемония закладки фундамента состоялась еще 25 июля. Американские инженерно-строительные войска находятся в Очакове с апреля. Все это время они занимались подготовкой к строительству — подписывали контракты, получали разрешения, решали логистические вопросы.

Командный центр ВМФ — один из трех проектов, запланированных США в Очакове. Предполагается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.
Другие два проекта — это помещения для технического обслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру базы, сообщают "Новости Донецкой Республики".

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